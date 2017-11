Especialista diz que homens podem engravidar

No entanto, há um acordo internacional que apenas permite que os transplantes de ventre aconteçam em elementos do sexo feminino.Richard Paulson acredita que tal cenário será ultrapassado brevemente, especialmente para ajudar quem tenha nascido biologicamente homem e se tenha submetido a uma cirurgia para se tornar mulher a alcançar o sonho da maternidade."Claro que existiriam desafios adicionais, mas não vejo nenhum problema óbvio que o impeça. Acho que é possível", admitiu, voltando a reforçar que tal cenário seria pensado para ajudar mulheres transsexuais, que nasceram com corpo de homem e fizeram a transição."A medicina trans agora é convencional. Desconfio que vai haver mulheres transsexuais que vão querer ter um útero e pedirão um transplante", admite."Poderia acontecer já amanhã", reforçou o médico. "No entanto, não deixa de ser um procedimento complicado, que teria de ser feito por uma grande equipa e nunca num qualquer hospital", especialmente porque a pélvis masculina não permitiram a passagem de um bebé e o parto teria de ser executado por cesariana.Esta não é, de resto, a primeira vez que tal assunto é discutido. A fluidez de género permitiu que um homem transsexual tivesse dado à luz, tornando o primeiro homem "grávido" do R eino Unido.