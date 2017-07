Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espera de 4 meses para tratar hepatite C

Hepatologista diz que demora se agravou este ano. Ordem fala em centenas de doentes à espera.

Por Bernardo Esteves | 01:30

A Ordem dos Médicos (OM) garantiu ontem, em comunicado, que há "várias centenas de doentes" à espera que o Ministério da Saúde aprove tratamentos para a hepatite C solicitados pelos médicos.



O médico hepatologista Rui Tato Marinho confirma a demora. "Desde o início do ano que o processo demora mais do que demorava. Agora é preciso esperar cerca de quatro meses pela aprovação", disse ao CM o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, acrescentando: "Na maior parte dos casos, não é grave esperar quatro meses, mas os doentes têm naturalmente pressa em curar-se. Em França, por exemplo, é aprovado praticamente na hora".



O especialista atribui o problema a questões burocráticas ligadas ao modo como é feita "a gestão do circuito" e sugere "a criação de um simplex para a hepatite como existe para os AVC".



O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, garantiu que todos os que precisam estão a receber tratamento e desafiou o bastonário a denunciar os problemas junto do Infarmed.



Mas Isabel Aldir, da Direção-Geral da Saúde, admitiu ontem que é preciso acelerar o processo. A polémica surgiu no dia em que a DGS revelou o relatório das hepatites virais, segundo o qual o tratamento com os novos remédios evitou 3477 mortes prematuras no primeiro ano de aplicação, poupando ao Estado 271,4 milhões de euros.



O Governo anunciou ontem um plano para tratar a população prisional.