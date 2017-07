José Pina tem 85 anos e questiona decisão da unidade hospitalar.

Por Tiago Virgílio Pereira | 12.07.17

pub

Espera há 2 anos por uma consulta

Um idoso, de 85 anos, com problemas na próstata, aguarda há mais de dois anos por uma consulta de urologia no Hospital de Viseu. Já reclamou no livro amarelo e desespera por ser chamado. O diretor do centro hospitalar reconhece fragilidades no serviço, mas garante que o caso não é visto como prioritário.Os problemas começaram há dez anos, quando José Pina foi operado à próstata no Hospital de Santo António, no Porto. Entretanto, em Viseu, durante uma consulta com o médico de família, o clínico apercebeu-se "do tamanho excessivo da próstata, com peso de 80 gramas". Por este motivo, sobretudo, encaminhou o utente, em junho de 2015, para um especialista no Hospital de Viseu."Estou desde essa altura à espera de ser chamado. Já reclamei várias vezes e no dia 28 de junho escrevi no livro de reclamações", explicou o queixoso. Cílio Correia, diretor do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, reconheceu que "o serviço de urologia funciona com limitações, por causa do número elevado de pedidos para os poucos clínicos que estão em funções".Quanto ao caso de José Pina, o diretor avançou que "não está classificado como prioritário". A mesma opinião é partilhada pelo responsável do serviço, que segundo José Pina considerou "não se tratar de um caso urgente".O utente pergunta: "Como é que o urologista sabe se o meu caso é prioritário se nunca me viu?"."Ele deve é estar à espera que eu morra para não me ter lá, só pode. É o que eles fazem com os utentes da minha idade. Mas tem azar, que eu sou rijo, se calhar mais até do que ele", atirou José Pina. O homem, ainda assim, está preocupado com o atual estado de saúde, uma vez que "urina mais de cinco vezes todas as noites" e que "isso deve indiciar algum problema de maior gravidade", concluiu.