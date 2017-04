Esperma pode ajudar a tratar cancro

Um grupo de cientistas alemães acredita que o esperma pode ajudar na luta contra doenças do sistema reprodutor feminino, como tumores ginecológicos, endometriose e doenças inflamatórias pélvicas.

O estudo, do Instituto de Nanociências Integrativas e da Universidade de Tecnologia de Chemnitz, ambos na Alemanha, envolveu espermatozóides colocados numa espécie de 'armadura' de ferro com medicamentos e, posteriormente, direcionados para a zona afetada com a ajuda de campos magnéticos.

Os investigadores testaram esta ideia com espermatozóides de bovino e garantem que, pelo menos em laboratório, os resultados são bastante positivos.

"Embora ainda existam alguns desafios a serem superados antes que esse sistema possa ser aplicado em pessoas, o sistema pode ser visto como uma potencial aplicação no diagnóstico e tratamento de tumores in situ (local natural) num futuro próximo", acreditaram os autores do estudo.

A pesquisa foi divulgada pelo site especializado Science Alert.

