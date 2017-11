Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado paga 650 milhões aos professores até 2023

A partir do próximo ano haverá atualizações dos escalões e de salários.

Por João Saramago, Sónia Trigueirão e Bernardo Esteves | 01:30

O Governo irá satisfazer as reivindicações dos professores até 2023, decisão que implica um encargo financeiro na ordem dos 650 milhões de euros para o descongelamento e progressão nas carreiras. Concluída a reunião de dez horas entre a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, e a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, com as principais estruturas sindicais, houve o compromisso de que será "recuperado o tempo" na carreira docente.



Para o o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, "ter sido escrito ‘o tempo’ representa os nove anos, quatro meses e dois dias". Ou seja, "será recuperado o tempo nesta e na próxima legislatura", até 2023, o que implica uma atualização salarial na ordem dos 650 milhões de euros.



Por sua vez, o secretário-geral da Federação Nacional da Educação, João Dias da Silva, disse que "o Governo cedeu à persistência sindical" e "assumiu o compromisso da reposição da contagem do tempo na próxima legislatura".



Sobre as negociações que serão retomadas a 15 dezembro, Mário Nogueira explicou que "um professor que em 2011 congelou no 5º escalão irá no próximo ano não para o escalão a que teria direito, assumidos os nove anos, 4 meses e dois dias, mas para o 6º escalão". Contudo, o dirigente sindical adiantou que "a progressão não será feita nos habituais quatro anos mas num período mais curto para atingir o escalão a que tem direito".



António Costa interveio

Na quinta-feira quando as negociações estavam difíceis entre as secretárias de Estado da Educação e do Emprego e a delegação sindical, e aproximava- -se a meia-noite, o conflito foi resolvido por António Costa. Segundo, o ‘Expresso’, o primeiro-ministro assumiu um compromisso com o líder da UGT.



Contagem limitada

Ao contrário dos restantes trabalhadores da Função Pública, o Governo recusou contabilizar aos professores o trabalho realizado em 9 anos no descongelamento da carreira: entre 31 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007 e entre janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2018.



Estatuto da carreira

Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, garante que o processo de negociações se fará respeitando a "estrutura e duração" do Estatuto da Carreira Docente. Posição já assumida pela secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão.



Mais funcionários só em janeiro

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou o reforço de 1500 assistentes operacionais no arranque do ano letivo, mas estes funcionários só chegarão às escolas já no segundo período letivo.



A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, garantiu quarta-feira no Parlamento que a tutela deu autorização. "Agora está na mão dos senhores diretores desenvolver os procedimentos e fá- -lo-ão com celeridade", disse.



Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e diretor do Agrupamento Dr. Costa Matos, em Gaia, sublinhou que quanto à celeridade de procedimentos "na melhor das hipóteses, só em janeiro teremos funcionários e para isso temos de correr muito". "Em dezembro é impossível conseguir, por isso só no segundo período haverá o reforço", afirmou.