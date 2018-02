Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado queima 22,5 milhões em vacinas

Validade da substância foi prolongada por oito anos, mas já não está em boas condições.

Por Francisca Genésio e Sónia Trigueirão | 01:30

A reserva nacional de oseltamivir - substância ativa do Tamiflu, medicamento usado para o tratamento da gripe A - vai ser incinerada, tal como já tinha avançado o Correio da Manhã em outubro do ano passado. As 2,5 milhões de doses do antiviral custaram aos cofres do Estado 22,5 milhões de euros.



Foram adquiridas, em 2005, como "um seguro de saúde" contra uma possível pandemia da gripe das aves, que acabou depois por acontecer em 2009 e atingiu 192 mil portugueses, confirmou à Lusa Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.



A reserva vai ser destruída porque deixou de ter condições de segurança. O antiviral tinha inicialmente um prazo de validade de cinco anos, que acabou por ser aumentado para oito por "manter boas condições".



"Além do prazo oficial, quer a própria empresa [laboratório], quer o Infarmed, foram sempre verificando as condições daquele produto, que esteve mantido em condições ideais, do ponto de vista da temperatura, da humidade, ambiental e físico", explicou Graça Freitas.



De acordo com a diretora-geral da Saúde, foram tomadas medidas para "acautelar a situação financeira e a destruição do produto em segurança, sem riscos para as populações".



PORMENORES

Sócrates aprovou compra

A despesa para a aquisição do fosfato de oseltamivir, em 2005, foi autorizada pelo então primeiro-ministro, José Sócrates.



Infarmed avalia doses

As doses do antiviral estão guardadas em contentores no Laboratório Militar. A validade é determinada pelo Infarmed através de análises regulares.



Aquisição do produto

Graça Freitas disse que "já existem mecanismos europeus que permitem, se houver uma ameaça pandémica real, poder fazer novas aquisições" do antiviral.