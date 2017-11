Estado vai reduzir custos no tratamento de VIH/Sida

Medida vai permitir poupar 3 mil euros por cada doente com VIH/Sida.

Em 2018, o financiamento dos hospitais será de 3875 milhões de euros, mais 117 milhões do que em 2017.



Já no caso de tratamentos de hepatite C, haverá uma mudança no financiamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde que passará a ser pago por doente tratado, como acontece com outras patologias. Os hospitais começam a receber 6.922 euros por cada paciente, preço definido nos contratos-programa. Em julho deste ano, os tratamentos de doentes com hepatite C abrangiam mais de 11 mil doentes.











O tratamento da VIH/Sida e hepatite C vai passar a ser mais acessível nos hospitais. As novas regras de contratualização vai permitir poupar dinheiro com a chegada de terapêuticas mais baratas ao mercado. Apesar das reduções de custos em alguns tratamentos, o valor investido pelo Estado no Sistema Nacional de Saúde no próximo ano não irá diminuir.O Estado vai poupar 3 mil euros por cada doente portador de VIH/Sida em 2018. O valor a ser pago por cada tratamento vai ser reduzido em um terço. Os hospitais que recebiam por paciente 9.166 euros/ano, passarão a receber apenas 5.997 euros, já a partir do próximo ano, avança o jornal Público. De acordo com o último relatório da Direção Geral de Saúde, no ano passado estavam registados nos hospitais públicos mais de 34 mil utentes portadores da doença.