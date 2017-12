Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estátua de cónego vandalizada em Braga

Comissão instaladora aponta o dedo aos partidos de esquerda.

Por Secundino Cunha | 06:00

A estátua do cónego Eduardo Melo Peixoto, junto ao cemitério de Braga, foi uma vez mais vandalizada. "Padre Max", "Fascista" e "Assassino" eram as palavras pintadas a vermelho no sopé granítico da estátua.



Sem acusar diretamente ninguém, a comissão instaladora da estátua assume que se trata de um ato de vandalismo levado a cabo por pessoas ligadas à esquerda mais radical. "Foi alguém que não está bem com a vida e que não respeita um património que é de todos", disse ao Correio da Manhã Filipe Barroso, acrescentando que "este ato revela que o Monsenhor Melo ainda está bem vivo". O cónego Melo morreu em 2008 e tem estátua em Braga desde 2011. Esta é pelo menos a terceira vez que ali se registam atos de vandalismo.