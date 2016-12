"Estou presa na minha própria casa"

O que achou desta notícia?







"Estou presa dentro da minha própria casa." É assim que Mercedes Pereira, de 53 anos, descreve a sua situação desde que, em setembro , partiu uma anca, o que a colocou numa cadeira de rodas. O acesso à casa onde mora, entre o Alto dos Caliços e Vale Pedras, em Albufeira, em terra batida e degradado, impede-a de sair da habitação."Tenho um andarilho que não posso usar. Até para usar a cadeira de rodas tenho de ter ajuda do meu marido, que deixou de trabalhar para me apoiar", revelou.A situação afeta também um vizinho, Carlos Luís, de 57 anos, que usa uma canadiana desde que um acidente e depois um AVC lhe reduziram a mobilidade: "Com o caminho assim, às vezes nem sequer os táxis me querem trazer. E um taxista, no verão, até já me pediu um euro para lavar o carro por causa do pó", contou ao