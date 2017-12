Deslizamento de terras cortou estrada em Oliveira do Hospital

Estrada Nacional 231 esteve cortada nos dois sentidos na localidade de São Gião.

A circulação na Estrada Nacional 231, na localidade de São Gião, em Oliveira do Hospital, foi retomada esta quarta-feira de manhã, mas de forma condicionada, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Um desmoronamento de terras levou esta madrugada ao corte daquela via nos dois sentidos.



Segundo fonte da GNR de Oliveira do Hospital, a circulação rodoviária está a efetuar-se de forma condicionada, uma vez que ainda estão a decorrer trabalhos de limpeza da estrada.



Ainda na localidade de S. Gião, a Estrada Municipal 515 está também condicionada ao trânsito devido a deslizamentos de terras.