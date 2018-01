Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudantes boicotam escola degradada em Lisboa

Chove dentro de estúdios. Aquecimento não existe e quadro elétrico em risco de explodir.

Por João Saramago | 01:30

Os alunos da Escola Superior de Dança (ESD), em Lisboa, fizeram esta segunda-feira um boicote às aulas em protesto pelas instalações degradadas, que integram o Instituto Politécnico de Lisboa (IPL). "Chove nos estúdios, nas salas dos professores e caiu parte do tecto do espaço de convívio", referiu ao CM Andreia Marinho, presidente da associação de estudantes.



Um outro aluno, Bruno Freitas, do 3º ano, referiu que "os tapetes nos estúdios de dança estão soltos, o chão é duro, não há aquecimento e parte do tecto caiu". Nas instalações é possível constatar problemas de humidade. "Há fungos que afetam o sistema respiratório", alegam os estudantes.



Andreia Alpoim, do 2º ano, recorda que no átrio foram canceladas apresentações de trabalhos devido ao "risco de explosão do quadro elétrico". No protesto, os alunos denunciaram também a existência de ratos e baratas nos locais de refeição.



O presidente do IPL, Elmano Margato, e a diretora da ESD, Vanda Nascimento, foram recebidos ao fim do dia pela secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo.



Em comunicado, foi anunciado que as zonas críticas das instalações da ESD vão ser interditadas e vai ser avaliada a possibilidade de a escola funcionar provisoriamente no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.



Solução depende de venda de imóvel

A diretora da Escola Superior de Dança, Vanda Nascimento, referiu que perante o imóvel degradado há a necessidade de pensar num "edifício criado de raiz".



Para concretizar esse objetivo no Campus de Benfica é necessário que o Instituto Politécnico de Lisboa venda o Palácio do Marquês, e com esse dinheiro construa um novo espaço. Vanda Nascimento sublinha que "a venda tem de ser autorizada pelo Governo".



Parlamento questiona ministro da Ciência

A falta de condições da Escola Superior de Dança subiu ao Parlamento com o PCP a interrogar o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, sobre que medidas pretende o Governo tomar.



SAIBA MAIS

200

alunos, entre estudantes de licenciatura e de mestrado, frequentam a Escola Superior de Dança, criada há 34 anos e integrada no ensino politécnico.



Palácio acolhe escola

A escola está instalada no Palácio Pombal, edificado nos séculos XVII e XVIII e que a partir de 1930 acolheu a empresa metalúrgica Cometna.