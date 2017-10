Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudantes do Porto exigem "rápida intervenção" para travar violência

Jovem foi esfaqueado na noite de quinta-feira durante um assalto.

15:41

A Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto (AEISEP) exigiu esta sexta-feira uma "rápida intervenção" das entidades competentes para travar as "recorrentes" situações de violência de que têm sido vítimas os alunos da cidade.



"O Ministério da Administração Interna, a Câmara Municipal do Porto, as instituições de ensino superior, as associações de estudantes e a PSP devem unir esforços para travar este flagelo que assola os estudantes e a academia. Exige-se uma rápida intervenção para que este flagelo tenha fim à vista", refere um comunicado da AEISEP.



Um estudante daquele instituto e um amigo foram assaltados na madrugada de quinta-feira, tendo o primeiro sido esfaqueado durante o ataque.



No comunicado, a AEISEP diz que devem ser criadas as condições de segurança e bem-estar para que os estudantes "em momento algum possam ser afetados por este tipo de situações de crime com recurso à violência, que têm sido recorrentes nos últimos anos, sem que haja uma resposta pragmática e eficaz".



A AEISEP já contactou o coordenador de patrulhamento do polo universitário da Asprela, no sentido de promover mais reforço e segurança no local.



No comunicado, a AEISEP manifestou "consternação e pesar" pelo episódio de quinta-feira e disponibilidade para apoiar o estudante agredido e aos familiares.



Segundo a PSP, o assalto registou-se cerca das 06h30 e foi consumado por dois indivíduos, que agrediram "com uma cabeçada" uma das vítimas e a outra "com uma faca no peito e no braço".



O jovem esfaqueado, a quem foi também roubado um fio de ouro e um telemóvel, foi encaminhado para o Hospital São João, no Porto



Os dois assaltantes fugiram depois do ataque.