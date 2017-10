Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudo coloca Porto na lista de favoritos para acolher Agência do Medicamento

Dados colocam Invicta entre as cinco favoritas à relocalização.

Por Silvana Araújo Cunha | 08:32

O Porto está entre as cinco cidades favoritas para acolher a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA). Os dados são de um estudo da consultora Ernst & Young, revelado ontem, que classifica a cidade com "performance de topo" e "qualidade muito elevada" nas seis dimensões de avaliação. "O Porto está em jogo para ganhar", disse Eurico Castro Alves, representante da Câmara do Porto na Comissão de Candidatura Portuguesa à relocalização da EMA.



A Invicta integra o top 5 entre as 19 candidaturas, a par de Viena (Áustria), Amesterdão (Holanda), Copenhaga (Dinamarca) e Estocolmo (Suécia).



O estudo atribui ao Porto a classificação máxima em quatro dos seis critérios: "características do edifício" para acolher a sede, "integração social das famílias dos seus funcionários", "capacidade para assegurar o funcionamento da EMA durante o período de transição" e "distribuição geográfica" de agências internacionais.



Nos restantes pontos - acessibilidades da cidade e transportes e oferta educativa - ficou em segundo lugar. Nuno Botelho, líder da Associação Comercial do Porto - que encomendou o estudo -, disse que o Porto "tem boas hipóteses de ganhar" a corrida.



A localização da sede da agência, que atualmente se situa em Londres (Inglaterra), é anunciada a 20 de novembro.