Euromilhões rende menos a Portugal

Totalistas somaram 134 milhões em 2017.

01:30

O Euromilhões conta esta sexta-feira com um primeiro prémio de 108 milhões de euros. O megajackpot ocorre depois de um ano em que os portugueses revelaram palpites pouco certeiros no jogo da fortuna.



Em 2017 foram três os boletins que conquistaram um primeiro prémio. No seu conjunto, estes três totalistas alcançaram 134 milhões de euros. Uma fortuna, mas mesmo assim modesta face aos valores obtidos nos três anos anteriores: 2014 (214,9 milhões de euros), 2015 (319,9) e 2016 (219,3).



O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa relembra que "o Euromilhões é um jogo de sorte, cujas probabilidades teóricas de acerto podem não corresponder à atribuição prática dos prémios".



O valor recolhido pelo Estado em impostos de todos os jogos totalizou 64 milhões de euros em 2016; nos primeiros onze meses do último ano foram 53 milhões de euros.