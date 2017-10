Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euromilhões vale 190 milhões de euros

Ausência de totalistas remete fortuna para sexta-feira.

Por João Saramago | 03.10.17

O Euromilhões sorteia hoje um primeiro prémio de 190 milhões de euros. É o valor máximo do jackpot que pode ser atribuído no loto europeu e até hoje beneficiou dois apostadores, o último dos quais foi um português que, a 24 de outubro de 2014, foi premiado com a megafortuna em Castelo Branco.



Na eventualidade de não haver um totalista, na próxima sexta-feira o jackpot é novamente de 190 milhões de euros. Ao quinto sorteio consecutivo sem que exista um totalista, os 190 milhões serão sorteados pelo prémio seguinte onde haja premiados.



A identidade do multimilionário português nunca foi revelada. Caso diferente aconteceu no Reino Unido onde, a 10 de agosto de 2012, um outro totalista ganhou 190 milhões de euros, o que ao câmbio da época resultou em 148 milhões de libras. Adrian, 46 anos, que possuía uma loja de discos em segunda mão, e Gillian Bayford, 44 anos, que trabalhava como assistente hospitalar, tornaram-se num dos casais mais ricos de Inglaterra, mas a relação não sobreviveu perante a responsabilidade de gerir milhões de libras. Casados há nove anos e com dois filhos, Adrian e Gillian divorciaram-se 15 meses depois do sorteio milionário.



Gillian regressou com os dois filhos à Escócia, região onde nasceu. O ex-marido permaneceu em Cambridge, onde acabou por comprar uma casa de vários milhões. Entretanto, segundo a imprensa britânica, ambos já refizeram as vidas sentimentais.