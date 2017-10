Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-bastonária dos Advogados recebeu 61 mil euros da Ordem

Elina Fraga autorizou aumentos remuneratórios de mais de 500 mil euros anuais.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Elina Fraga saiu com 61 mil euros da Ordem dos Advogados (OA), mais 14 mil euros do que Marinho Pinto, que levou uma compensação por cessação de mandato de 47 mil euros. Segundo a auditoria da OA a que o CM teve acesso, durante o seu mandato Elina Fraga aprovou aumentos de funcionários do conselho geral.



"A rubrica de gastos com pessoal aumentou 3 % face ao triénio de 2011-2013, justificado pelo incremento das remunerações" no triénio 2014-2016. O aumento foi de mais de 554 mil euros, com os gastos com pessoal a subirem de 16,2 milhões de euros entre 2011 e 2013 para 16,7 milhões de euros entre 2014 e 2016.



Outra conclusão foi o aumento da despesa com trabalhos especializados, cujos contratos, refere a auditoria, não cumprem o Código dos Contratos Públicos.



Destaca-se ainda o facto de "no triénio 2014-2016, cerca de 98% dos montantes pagos estarem centrados em cinco sociedades de advogados" e estes totalizarem uma despesa superior a 525 mil euros. Numa situação, o sócio de uma sociedade recebeu, a título individual, 187 mil euros. Pela primeira vez, a Ordem teve um resultado negativo de 285 mil euros.



Ao CM, Elina Fraga explicou que no seu mandato a OA deixou de ter um milhão de euros, que recebia do Ministério da Justiça. Justificou a contratação dos advogados com os processos-crime que a OA meteu contra a procuradoria ilícita.



Sobre os aumentos dos funcionários do conselho geral, justificou com o facto de estarem parados desde 2008.



SAIBA MAIS

Tesouraria

A 31 de dezembro de 2016, a Ordem dos Advogados tinha um ativo corrente de 16,7 milhões de euros, 13,5 dos quais eram depósitos à ordem e apenas 3,1 milhões de euros em aplicações a prazo.



7,2

milhões de euros. Era o valor em dívida por parte dos associados da Ordem a 31 de dezembro de 2016. Destes, 2,6 milhões de euros têm uma antiguidade superior a cinco anos.



Receitas

As quotas dos advogados representam cerca de 80% das receitas da Ordem. Em 2016, foram 11,08 milhões de euros. O valor da quota mensal é de 37,5 euros. Nos primeiros 4 anos, é de 18, 7 euros.