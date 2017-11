Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-diretor geral da saúde tem 4921 euros de reforma

Francisco George está na Cruz Vermelha.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 08:14

O ex-diretor geral da Saúde, Francisco George, reformou-se com uma pensão de 4921 euros, que começará a receber a partir de dezembro.



O valor da pensão, paga pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) foi ontem publicada em Diário da República, a par de centenas de outros funcionários públicos. Francisco George deixou a presidência da Direção Geral da Saúde (DGS) no passado mês de outubro por limite de idade (70 anos), após 44 anos na administração pública, 12 dos quais como presidente da DGS.



George foi escolhido para presidente nacional da Cruz Vermelha Portuguesa (cargo não remunerado). Para além de Francisco George, optaram também pela reforma Fernando Serrasqueiro, ex-secretário de Estado do governo Sócrates, que se reformou dos CTT (onde exercia a função de economista) com uma pensão de 3620 euros, e Rui Carp, também ele ex-secretário de Estado do Orçamento mas no governo de Cavaco Silva, que se aposentou como técnico superior da Imprensa Nacional Casa da Moeda, com uma reforma atribuída de 2833 euros.