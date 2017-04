Ex-ministra e comissária do Plano de Leitura criticam metas curriculares

"O PNL são extensas listas indicativas de livros, adequados para cada etapa, que os professores são convidados a escolher", disse, acrescentando: "O cânone aplicado à escola é uma coisa profundamente errada".



Sublinhando que não basta a aprendizagem, mas sim um exercício continuado da leitura, Alçada afirmou que o envolvimento com os livros passa por levar as crianças a livrarias e outros locais onde possam ter o prazer de escolher um livro para ler. "Se a experiência não é desejada não vai funcionar".



Na mesma sessão, estará a comissária do Plano Nacional de Leitura, Teresa Calçada, para quem as metas curriculares nesta área "condicionam tanto" que se vira "o feitiço contra o feiticeiro".



Os professores, admitiu, tendem a colar-se às diretivas, "desprezando a leitura por gosto".



O importante, sustentou a ex-coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, é "tornar o contacto com a palavra um hábito e uma presença constante".



A ideia que gostava de transmitir às escolas é a do valor da leitura na infância, ou "o livro como companheiro desde criança".



Teresa Calçada sustentou que a comunicação social tem também uma responsabilidade, devendo criar páginas que as crianças possam ler e esperar, com entusiasmo, pela publicação de mais uma história.



"Como ninguém nasce ensinado, é preciso ensinar esse hábito, como ensinamos as boas maneiras, a viver ao ar livre, a comer menos doces", sugeriu.



Perceber os temas e as histórias preferidas das crianças é importante, já que hoje em dia o mercado de edição apresenta muitas e apelativas possibilidades, com variados formatos e ilustrações.



"A literatura juvenil tem hoje uma representação fantástica, mas para ser consumida e desfrutada temos de ter um papel a montante", referiu,



Além do mais, frisou, um livro é fácil de transportar e acessível. "As bibliotecas emprestam livros".



Teresa Calçada sublinhou que as narrativas também podem estar no ´tablet´, de forma controlada, e que os adolescentes devem entrar numa biblioteca e escolher livros que até podem não ser para a sua idade. "Todos nós fizemos isso", lembrou.



O encontro dos docentes de português, que começou na segunda-feira, encerra hoje com a presença do secretário de Estado da Educação, João Costa.



A ex-ministra da Educação Isabel Alçada e a comissária do Plano Nacional de Leitura, Teresa Calçada, manifestaram-se esta terça-feira contra as metas curriculares criadas pelo ex-governante Nuno Crato, considerando-as um retrocesso, que condiciona o trabalho do professor."Quem deve escolher o que se lê com as crianças são as pessoas que as conhecem. Não tem de haver uma lista de livros como acontece agora", disse à agência Lusa a autora, que hoje falará sobre a importância da literatura infantojuvenil no 12.º Encontro Nacional da Associação de Professores de Português (APP), que encerra hoje em Lisboa.Os professores e os pais, defendeu, devem ter o papel primordial na relação que as crianças vão ter com os livros: "Gerar empatia entre o leitor e o texto induz o desejo de repetir aquela experiência".