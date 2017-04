Ex-ministro da Saúde gere clínicas privadas

CM tentou obter um comentário de Leal da Costa, mas tal não foi possível.



Fernando Leal da Costa, ex-secretário de Estado da Saúde e ministro da Saúde, entre outubro e novembro de 2015, ambos no governo de Passos Coelho, integra, desde 1 de fevereiro, o conselho de administração como vogal da rede de clínicas Walk’in da família Soares dos Santos, principal acionista da Jerónimo Martins e dona do Pingo Doce.Leal da Costa também trabalha como assistente graduado sénior no IPO de Lisboa. O antigo governante é também professor associado na Escola Nacional de Saúde Pública e perito do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento.As clínicas Walk’in foram criadas em julho de 2012 e contam também com António Serrano, que foi ministro da Agricultura de José Sócrates, no Conselho de Administração.