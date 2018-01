Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-pároco de Canelas julgado por difamação

Roberto Carlos acusou um padre de abusos sexuais, mas este foi ilibado. MP instaurou um novo processo.

Por Fátima Vilaça | 01:30

O padre Roberto Carlos Sousa, antigo pároco de Canelas, Vila Nova de Gaia, começa a ser julgado de hoje a uma semana, no Tribunal do Bolhão, no Porto. O sacerdote é acusado do crime de difamação na forma agravada por ter, em carta enviada ao antigo bispo do Porto, acusado o padre Abel Maia da prática de abusos sexuais sobre menor.



O prelado António Francisco dos Santos remeteu a carta para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, que solicitou ao Ministério Público de Penafiel a investigação do caso. Após um longo inquérito, de mais de um ano, levado a cabo pela Polícia Judiciária do Porto, o Ministério Público (MP) concluiu que as acusações eram infundadas e arquivou o caso.



Atendendo ao alcance público da situação e ao facto de o então bispo do Porto ter considerado que a missiva e todas as acusações nela contidas eram uma tentativa de chantagem sobre ele, o MP acusa agora o padre Roberto Carlos Sousa de difamação, na forma agravada. A esta junta-se também uma queixa particular do padre Abel Maia, que viu o seu nome "arrastado pela lama", ao ser usado como "arma de arremesso" contra o bispo pelo antigo pároco de Canelas.



Lembre-se que o padre Roberto Carlos e o padre Abel Maia são dehonianos e cruzaram-se na comunidade Bethânia de Duas Igrejas (Paredes), no início deste século, quando o primeiro era ainda diácono. Algumas testemunhas disseram, no âmbito do inquérito, que o então diácono Roberto tinha "ciúmes" do padre Abel Maia, referindo que esse terá sido o motivo de o ter acusado na carta enviada ao bispo, em 2014. O CM tentou contactar o padre Roberto Carlos Sousa, mas sem sucesso. Quanto ao padre Abel Maia, que na altura da denúncia era pároco de Fafe, diz que não se pronuncia sobre o caso antes do fim do julgamento. Na altura em que a carta foi divulgada, a 27 de novembro de 2014, disse ao CM que estava a ser alvo de "um processo de vingança por parte do padre Roberto", e que "nunca tinha praticado qualquer ato de abuso sexual".



O início do julgamento está marcado para o dia 22.



‘Guerra’ de Canelas

A carta enviada em 2014 pelo padre Roberto ao então bispo do Porto tinha como objetivo evitar que o prelado o afastasse do cargo de pároco de Canelas. O alvo principal do sacerdote era o padre António Coelho, vigário-geral de Gaia Sul.



Chantagem inaceitável

Quando recebeu a carta, D. António Francisco dos Santos considerou que estava a ser alvo de um ato de "chantagem inaceitável" e, atendendo ao teor das acusações contidas na missiva, remeteu-a ao DIAP.



Comunicado simulado

O extrato da carta enviado a 25 de novembro de 2014 para o CM partiu de um email criado para o efeito e era apresentado como se de um comunicado da Diocese do Porto se tratasse. Nunca se soube a sua origem.



Acusações de Roberto causaram revolta na diocese

Na extensa carta que o padre Roberto escreveu ao bispo, no auge da polémica de Canelas, falou de padres que às terças-feiras se encontravam em ginásios gay em Gaia, de outros que frequentam bares e saunas gay em Vigo e noutras zonas da Galiza, de uns que oferecem carros de luxo aos amantes, de outros que sustentam as amantes e os filhos e de outros ainda que pagaram os abortos dos próprios filhos. As acusações causaram grande indignação do clero da diocese do Porto.



Padre Abel Maia perto de voltar a ser pároco

Logo que a acusação do padre Roberto se tornou pública, o padre Abel Maia foi suspenso da paroquialidade em Fafe. Após a investigação, foi totalmente ilibado pelo Ministério Público de Penafiel, no verão de 2015. No entanto, disse ao arcebispo de Braga que não se sentia preparado para regressar, o que deve ocorrer após o julgamento do padre Roberto.