Exame de Biologia “fácil” para 11º. ano

Mais a sul, os alunos também ficaram satisfeitos. "Foi muito acessível. Acabei antes do tempo e penso que dá para ter uma nota alta", afirmou Daniela Silva, de 17 anos, da Escola Secundária Poeta Al Berto, em Sines.Ontem, 13304 alunos do 11.º ano também foram avaliados a Economia A. Outros 13773 estudantes dividiram-se pelos exames de línguas: Inglês, Espanhol, Francês e Alemão, por ordem de representatividade.

Mais de 46 mil alunos fizeram ontem o exame de Biologia e Geologia. A prova destina-se aos estudantes do 11º ano, mas contou também com finalistas à procura de melhorarem a média, e a expetativa é de que o tenham conseguido graças às perguntas "fáceis e bastante diretas". Hoje termina a 1.ª fase dos exames nacionais com Matemática para o 9.º ano e as provas de Literatura Portuguesa e Geometria Descritiva do 11.º ano."A nota do ano passado não foi a que desejava, tive 14 valores. Achei o exame bastante direto, as perguntas não eram muito rebuscadas e gostava de chegar aos 16,5 valores", disse aoJoão Granja, de 18 anos, aluno do 12º da Escola Secundária Vergílio Ferreira, em Lisboa.Leonor Laires, de 19 anos e também ela finalista da mesma escola, concorda com o colega: "Achei a prova mais fácil do que a do ano passado e, se tivesse feito esta nessa altura, tinha tido uma nota melhor".