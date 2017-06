Exames em secundária de Braga decorrem "com normalidade"

"Os alunos entraram para as salas de aula normalmente, os professores compareceram, está tudo a decorrer com normalidade", disse Hortense Santos.O ambiente à porta da escola Carlos Amarante é o "normal nestes dias", segundo comentaram os funcionários: "Nada de especial, os pais trouxeram os alunos, outros vieram sozinho, todos com papeis na mão, conversadores como sempre", disse uma das funcionárias.À porta, a mãe de um jovem aluno do 11.º ano disse à Lusa que ficou, "pelo sim, pelo não", à espera de notícias."Combinei com o meu filho que esperava aqui até as 09h45. Se ele não aparecesse é porque havia exame", explicou Arminda Cunha."Já são 09h45 e ele não veio, deve estar a fazer o exame", concluiu.Os professores fazem hoje greve, em dia de exames nacionais do ensino secundário e provas de aferição do ensino básico.O Ministério da Educação assegura estarem reunidas as condições para que os exames nacionais e as provas de aferição se realizem dentro da "necessária normalidade" com a fixação dos serviços mínimos.A paralisação é convocada pelas principais estruturas sindicais de docentes, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), afeta à CGTP-In, e a Federação Nacional da Educação, afeta à UGT.Os sindicatos decidiram avançar com a greve, após sucessivas reuniões inconclusivas com o Ministério da Educação, inclusive na véspera da paralisação.Nos exames do ensino secundário de hoje estão inscritos mais de 76 mil alunos.