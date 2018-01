Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exames sem papel até junho

SMS vai servir para marcar exames. Resultados acedíveis em meio digital.

Por Francisca Genésio | 01:30

A prescrição de exames complementares de diagnóstico vai estar disponível, em formato eletrónico, a partir do segundo trimestre deste ano, ou seja, entre abril e junho. A garantia foi dada ontem pelo presidente da empresa pública Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Henrique Martins.



"Será possível sair do consultório médico, em alguns pontos do País, com a prescrição em papel ou com o SMS que permitirá marcar os exames nos laboratórios e clínicas convencionados" que tenham aderido ao projeto ‘Exames sem Papel’, explicou o responsável.



A medida pretende desmaterializar os processos de requisição, efetivação e faturação de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, bem como assegurar que toda a informação acompanha o utente em suporte digital. O projeto começou no ano passado, em três instituições da região Norte. Desde então, a disponibilização e partilha de resultados dos exames, tem sido feita "de forma gradual".



Só nas três instituições, já foi disponibilizada a partilha de "mais de 100 mil" exames realizados, revelou Henrique Martins, salientando que o objetivo é, "até ao final do ano, começar a receber os resultados de toda a área convencionada".



PORMENORES

Receitas por SMS

Todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde passaram a emitir receitas sem papel, depois de um despacho publicado a 25 de fevereiro de 2016.



Compra de medicamentos

A receita sem papel permite a prescrição de diferentes tipologias de medicamentos. No ato da dispensa nas farmácias, o utente pode optar por adquirir todos os produtos receitados pelo médico ou apenas parte deles. Pode ainda fazê-lo em farmácias distintas.



Governo assume custos

O Estado vai passar a assumir, na íntegra, os custos dos produtos para os portadores de ictiose, doença de pele incurável, segundo uma portaria publicada ontem em Diário da República.