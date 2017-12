Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Excesso de suor atenuado com ajuda de botox

Efeitos são notórios logo na primeira hora após a realização do tratamento.

Por Daniela Polónia | 07:38

Há jovens que não vão a festas porque ficam com os vestidos logo muito molhados debaixo dos braços. Outras pessoas não dão um aperto de mão porque o suor pinga. A hiperidrose, ou transpiração excessiva, compromete muito o relacionamento social", explica Biscaia Fraga, cirurgião plástico.



O problema afeta homens e mulheres, sobretudo nas mãos, axilas e face. Até no inverno, com baixas temperaturas, os pacientes transpiram mais do que aquilo que seria normal.



A doença pode ser tratada temporariamente com botox. "Esta toxina bloqueia o mediador químico que é responsável pelo suor em excesso, que é a acetilcolina. Regra geral, a primeira aplicação tem efeito durante seis meses. Há pacientes cujo segundo tratamento dura mais tempo. E vamos vendo caso a caso quantas mais sessões vão ser necessárias", especifica o médico.



Depois da anestesia local, o produto é introduzido na zona a tratar através de seringas. Por exemplo, nas mãos é aplicado na face palmar. Cada tratamento dura, em média, quinze minutos. As melhorias são notórias logo na primeira hora após a aplicação de botox mas só ao fim de três dias é que os resultados surgem a cem por cento.



A hiperidrose pode assumir diferentes graus, desde formas leves da doença a manifestações muito graves, em que o doente se inibe de realizar as atividades do dia a dia.



"Hábito de soprar para as mãos"

Gonçalo Cruz, de 22 anos, diz que desde criança se lembra de transpirar muito das mãos. "Ao longo dos anos fui ganhando o hábito de soprar para as mãos, para as tentar secar, o que, na verdade, não tem qualquer efeito. Ando também sempre com um lenço e uso-o quando cumprimento alguém", explica o relações públicas e assessor de imprensa que vive em Lisboa.



Para tentar minimizar o problema da hiperidrose, Gonçalo já realizou um tratamento de botox. "Lembro-me de que quando saí da clínica já tinha as mãos secas. Isto foi há dois meses e até hoje não voltei a transpirar", conta.



"Ansiedade agrava o problema"

CM: O que é que causa a hiperidrose?

– Biscaia Fraga: Deve-se à hiperatividade do sistema nervoso simpático, que leva as glândulas sudoríparas a produzirem uma grande quantidade de suor.



– Que fatores agravam o problema?

– A ansiedade, o stress e ainda a emoção. Com a maturidade do sistema nervoso, a transpiração excessiva pode abrandar. Um adolescente não consegue controlar as emoções mas um adulto já tem essa capacidade e, por isso, melhora.



– Em que idade surge?

– Tenho, sobretudo, pacientes adolescentes e jovens adultos. Mas pode aparecer em qualquer idade.



Cirurgia torácica resolve doença de forma definitiva

"Deve começar a tratar-se a hiperidrose pelas aplicações de botox, por ser uma técnica menos invasiva. Há sempre riscos associados a uma cirurgia mas este é o tratamento que resolve em definitivo o problema", afirma ao CM Biscaia Fraga, cirurgião plástico.



A simpatectomia torácica superior bilateral pode implicar anestesia geral e é feita com uma única incisão, de cada lado do corpo, um centímetro abaixo da axila, mesmo que o suor em excesso seja noutra zona do corpo. Na cirurgia, pode ser realizado um corte do nervo simpático ou então feita a compressão do mesmo, através da aplicação de um clip de titânio.



Seis a oito horas após a intervenção cirúrgica, o doente poderá ter alta hospitalar e três dias depois pode regressar à atividade profissional. Os resultados são imediatos. Há o risco do desenvolvimento de uma hiperidrose compensatória, isto é, o doente passar a transpirar mais de outros locais do corpo, como as costas e o peito. Ainda assim, as probabilidades de este efeito secundário surgir são baixas.



Tratamento pode ser feito em casa

Os efeitos da hiperidrose podem ser diminuídos nas mãos e nos pés com um dispositivo que o paciente utiliza em casa. Primeiro, o tratamento é feito diariamente e, numa fase mais avançada, duas vezes por semana. É aplicada uma corrente elétrica de baixa intensidade que leva à inação das glândulas sudoríparas. Em alguns casos, há uma redução de 90 por cento da transpiração.