Excrementos de rato encontrados em cantina

Caso aconteceu em escola primária no Porto.

08:29

Alunos da EB1 João de Deus, do Agrupamento de Escolas Clara de Resende, no Porto, que se encontravam a realizar atividades de férias no estabelecimento depararam-se, há duas semanas, com excrementos de ratos em cima das mesas da cantina.



"Os alunos passaram a almoçar noutra escola", disse fonte da Associação de Pais.



A Direção da escola confirmou ao CM que já desinfestou o espaço.