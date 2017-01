Exige a guarda do filho que lhe foi retirado dois dias depois de nascer

O que achou desta notícia?







"Acredito em Deus e na Justiça. Só quero o meu bebé." Cansada de esperar, Lígia Silva, que viu o seu filho ser-lhe retirado dos braços, dois dias depois de nascer, em setembro de 2016, no hospital de S. João, no Porto, apresentou uma providência de ‘habeas corpus’ a pedir a libertação imediata do pequeno Rafael.Três meses foi o período estabelecido pelo Tribunal de Família e Menores de Matosinhos para o acolhimento residencial do recém-nascido, prazo que terminou a 6 de janeiro. "O meu filho está retido ilegalmente e privado da mãe", explicou ao CM a mulher, que continua, dia sim, dia não, a visitar o bebé num Centro de Acolhimento em Vila Nova de Gaia.Aníbal Pinto, advogado da mulher, diz que Lígia tem condições para ficar com o filho e prova disso é terem-lhe permitido passar o Natal com o menor. "Se houvesse perigo iminente, não o deixariam passar o Natal com a mãe", frisou.