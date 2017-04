Exigem menos alunos em todas as turmas

Já Jorge Ascenção, da Confederação de Associações de Pais, entende que "se a medida é para melhorar o trabalho feito com as crianças e jovens tem de ser alargada a todas as escolas".



Considera, contudo, que "as escolas deveriam de ter autonomia para criarem turmas com o número de alunos que considerem adequado".



Uma posição partilhada por Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas.



Pais, professores e diretores de escolas exigem que a redução do número de alunos por turma, ontem anunciada pelo Ministério da Educação, seja alargada a todos os estabelecimentos do ensino público.A medida aplica-se, já em setembro, às turmas dos 1º, 5º, 7º e 10º anos de escolas inseridas nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). O objetivo, diz o ministério, é combater o insucesso escolar.Para as turmas do 1º ano do 1º ciclo, o número máximo de alunos é de 24. Nos 5º, 7º e 10º anos, o máximo de alunos pode oscilar entre os 24 e os 28 alunos. Nas disciplinas de opção do 10º ano, as turmas não poderão ter menos de 20 alunos.