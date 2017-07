Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exigem praias para nudistas no Norte

Falta de praias naturistas no Norte leva praticantes a Espanha.

Por António Miguel e Edgar Nascimento | 08:45

Milhares de praticantes de naturismo do Norte de Portugal estão a ser obrigados a deslocar-se até à Galiza (Espanha) por falta de praias naturistas legalizadas na região. Rui Elvas, presidente da Federação Portuguesa de Naturismo (FPN), alerta que os portugueses têm de se deslocar até à Praia da Barra, em Cangas de Morrazo, perto de Vigo, para a prática, adiantando que a comunidade nortenha é mais "conservadora e tradicional" e que "não vê com bons olhos espaços naturistas junto às zonas de comércio e habitação".



O responsável refere que o facto de não existir nenhuma associação naturista na região "pode contribuir para a inexistência destas praias". Rui Elvas adianta que a FPN está a tentar "desenvolver e viabilizar" a criação de um clube de naturismo no Norte do País com o objetivo de identificar as praias propícias à prática para depois "se poder proceder aos pedidos de legalização" nas juntas de freguesia e câmaras municipais. No Norte, o único espaço onde a prática é tolerada é a praia da Estela (Póvoa de Varzim).



Segundo a FPN, existem oito praias oficiais em Portugal para a prática de naturismo: Bela Vista e Adiça (concelho de Almada), Meco (Sesimbra), Salto (Sines), Alteirinhos (Odemira), Adegas (Aljezur), Deserta (Faro) e Barril (Tavira). Há também dois parques dedicados ao naturismo, ambos no Alentejo.