Exigem saída do pároco após troca de insultos

Mais de mil pessoas subscreveram abaixo-assinado a pedir a substituição do sacerdote de Carapeços, em Barcelos.

A comunidade assistiu a um agravar exponencial das atitudes tirânicas, de manipulação e desrespeito pelos paroquianos, incluindo uma frequência cada vez maior de críticas destrutivas, agressividade verbal, ameaças e insultos". É apenas um excerto da extensa carta que acompanha o abaixo-assinado a exigir a saída imediata do pároco de Carapeços, em Barcelos. O documento, que já reuniu mais de mil assinaturas, deve ser entregue durante a próxima semana ao arcebispo de Braga.O conflito entre o padre João Antunes e os paroquianos agudizou-se há duas semanas, aquando das festas de S. Sebastião. Uma alegada troca de mensagens de telemóvel entre o sacerdote e um membro do grupo de jovens fez estalar o verniz na Igreja. O padre João Antunes terá feito referência às mensagens, durante a homilia da missa dominical, afirmando ter sido insultado por um elemento do grupo Kyrios. No mesmo dia, o sacerdote decidiu suspender o grupo de jovens de toda a atividade na paróquia.A 'guerra' passou então a travar-se nas redes sociais. Na página oficial no Facebook , o grupo Kyrios emitiu um comunicado a exigir um "pedido de desculpas" por parte do pároco. Pedido que nunca chegou a acontecer. Esta semana, um grupo de paroquianos colocou a circular o abaixo-assinado, que já tem mais de mil nomes.Contactado pelona casa paroquial, o padre João Antunes disse apenas nada ter para "comentar".