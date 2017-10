Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explicação do 'fenómeno' de Cova da Iria também se faz com expressão artística

Concerto vai encerrar as celebrações do Centenário das Aparições.

Por Lusa | 20:28

O reitor do Santuário de Fátima disse hoje, a propósito do concerto que encerrará as celebrações do Centenário das Aparições, que "o fenómeno" da Cova de Iria também depende de uma expressão artística para o explicar.



"A arte é capaz de dar expressão ao que não podemos dizer de outra forma. E o fenómeno de Fátima depende também desta expressão artística, daí o nosso desejo de terminar o evento com música", disse o padre Carlos Cabecinhas.



O reitor falava em conferência de imprensa, na qual participou também a maestrina Joana Carneiro que na sexta-feira vai dirigir o concerto Coro e Orquestra Gulbenkian na sessão solene que decorrerá na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, e do escocês James MacMillan que por encomenda do Santuário compôs a obra "The Sun Danced".



Uma outra obra do compositor português Eurico Carrapatoso intitulada "Salve Regina" será também executada sob a direção da Joana Carneiro.



A sessão tem no programa as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do bispo da Diocese de Leiria- Fátima, António Marto, e de bastantes convidados.



"A igreja sempre entendeu que a arte era expressão por excelência, por isso ao longo da história nunca dispensou esse lugar e esse contributo que as artes podiam dar", frisou o reitor do Santuário.



A maestrina Joana Carneiro felicitou a organização pelo facto de a expressão artística do concerto ser uma expressão do tempo atual através dos expoentes máximos da música sacra em Portugal, Eurico Carrapatoso, e internacional com James MacMiller.



"Pelo facto de termos uma expressão contemporânea da espiritualidade da humanidade é um marco importante para a história da nossa música sacra ", frisou.



James MacMillan explicou que quando João Paulo II escreveu a carta aos artistas em 1999 sublinhou esta importante relação entre os artistas e a divindade.



"Para nós artistas há uma grande ligação entre o que fazemos e o que é o divino. Os artistas e músicos quando falam de música falam como sendo a arte mais espiritual. Há um reconhecimento desta verdade universal de que a música pode abrir uma porta para a verdadeira face de deus", disse.



Compor "The Sun Danced" foi para James MacMillan "uma das encomendas mais emocionantes" da sua vida.



A última peregrinação no âmbito das celebrações do Centenário das Aparições de Fátima, que decorre entre hoje e sexta-feira, terá ainda um espetáculo multimédia com uma projeção intitulada "Fátima-Tempo de Luz".



Segundo a página oficial do Santuário, a projeção é idealizada a partir da experiência de milhares de peregrinos que todos os anos visitam o Santuário e é composta por sete cenas: "O reflexo da luz de Deus", "O Coração de Maria, imaculado e triunfante, conduz até Deus ", "A Igreja canta a Mensagem de Fátima", "Os caminhos dos peregrinos", "Em Fátima ouvimos uma mensagem de paz para o mundo", "Em Fátima celebramos o Deus que está próximo do ser humano" e "Em Fátima iluminamos o nosso coração".