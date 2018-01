Governo apresenta condolências aos afetados pela tragédia em Tondela

Várias pessoas morreram em incêndio que deflagrou durante jantar numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha.

Por Lusa | 01:56

O Governo apresentou as condolências aos familiares e amigos das vítimas do incêndio de sábado à noite numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, que fez pelo menos oito mortos.



"O Governo apresenta as mais sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas do acidente deste sábado em Vila Nova da Rainha", lê-se numa nota que vai ser publicada no portal do executivo.



Na mesma nota, refere-se que o primeiro-ministro, António Costa, "tem estado em contacto permanente com o presidente da Câmara Municipal de Tondela" [José António Jesus] sobre as consequências do incêndio "e informou que todos os meios necessários foram imediatamente disponibilizados e acionados".



"O Governo está a acompanhar no terreno as consequências do incêndio, através dos serviços dos Ministérios da Administração Interna, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Foram disponibilizadas também equipas de apoio psicológico", acrescenta-se.



O Governo adianta ainda que os secretários de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, e o adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, estão já no local da tragédia.



Por outro lado, hoje, ao fim da manhã, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acompanhará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua deslocação ao local, "depois de terminada a fase crítica da operação de socorro".



O incêndio deflagrou durante um jantar numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, causando ainda pelo menos 36 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com o oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Paulo Santos.