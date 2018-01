Presidente da República visita local da tragédia em Tondela

Marcelo Rebelo de Sousa deverá chegar ao local depois de terminada a fase crítica da operação de socorro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se ao final da manhã deste domingo a Vila Nova da Rainha, onde um incêndio sábado à noite numa associação recreativa matou pelo menos oito pessoas.



A informação consta de uma mensagem na página oficial da Presidência da República, que adianta que o "chefe de Estado deslocar-se-á ao local no domingo ao fim da manhã, depois de terminada a fase crítica da operação de socorro".



"O Presidente da República, estando a acompanhar as informações sobre a nova tragédia que atingiu o concelho de Tondela, em Vila Nova da Rainha, expressa os seus sentidos sentimentos aos familiares das vítimas mortais e aos feridos que se encontravam na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária daquela localidade", refere.



Segundo a mesma nota, "neste momento é importante sublinhar o trabalho das equipas que se encontram no local, prestando auxílio aos feridos".



O incêndio ocorreu durante um jantar numa associação recreativa naquela localidade, causando ainda pelo menos 36 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com o oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Paulo Santos.