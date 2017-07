Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faculdade indemniza jovem ilibado

Universidade Estadual de San Diego pagou uma indemnização de cerca de 9 mil euros a Francisco Sousa.

Por N.R. e A.I.F. | 08:23

A Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos da América, pagou uma indemnização de cerca de 9 mil euros a Francisco Sousa, de 23 anos, por ter divulgado o seu nome num email enviado a toda a comunidade escolar e em que era relatada a sua detenção numa situação de falsos abusos sexuais, denunciados por Alexa Romano, em 2014.



O jovem, natural do Porto, fala no final de um pesadelo.



"O dinheiro não era a minha preocupação. O que eu queria era provar a todos que sou completamente inocente e evitar que situações destas possam vir a ocorrer no futuro", disse ao CM.



O valor resulta de um acordo entre as duas partes.