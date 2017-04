Falência afeta 20 mil amostras de células

CM tentou, sem sucesso, contactar a Bioteca e a Crioestaminal. O Ministério da Saúde não respondeu, tal como a Direção-Geral da Saúde.



A falência da Bioteca, uma empresa de criopreservação de sangue e tecido do cordão umbilical, sediada em Lisboa, levou à transferência de contentores com mais de 20 mil amostras biológicas para outra firma do setor, a Crioestaminal.Os trabalhadores acusam a Bioteca de ter providenciado o transporte "sem a intervenção dos responsáveis técnicos da Bioteca e sem aviso prévio aos pais, donos das respetivas amostras". Em comunicado, garantem que foram "obrigados a disponibilizar" a "pessoas estranhas à empresa e sem formação na área" uma série de "procedimentos internos confidenciais relativos à monitorização dos contentores e das bases de dados dos clientes".Os trabalhadores afirmam que a empresa está "em insolvência, sem ativos, com dívidas a todos os fornecedores, processos de injunção e penhora e em incumprimento de todas as responsabilidades fiscais e civis". Anteontem, os funcionários tiveram de entregar os cartões de acesso ao laboratório, mas não foram despedidos.