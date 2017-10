Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha em cateter que dá insulina

Problema na peça no dispositivo pode levar a sobredosagem.

Por Sónia Trigueirão | 04.10.17

Um defeito nos cateteres usados em algumas bombas de insulina para o tratamento de doentes diabéticos, da marca Medtronic, pode levar à sobredosagem do medicamento. Os dispositivos já estão a ser retirados do mercado pela empresa e aos doentes está a ser recomendada a verificação e substituição dos mesmos.



Em comunicado, a Medtronic esclarece que a recolha de material anunciada pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), foi feita de forma voluntária, que está a ser concretizada em todo o Mundo e em colaboração com as respetivas autoridades de saúde, sendo que em Portugal, 90 por cento do material com defeito já terá sido recolhido.



Segundo a empresa, a recolha "foi determinada por relatórios de campo de doentes e análise de causalidade, que levaram à conclusão de que um componente, a membrana de ventilação, nos cateteres podia ser suscetível de ser bloqueado pelo fluído durante o processo de iniciação".



A sobredosagem de insulina pode provocar hipoglicemia, implicar a necessidade de intervenção médica e, em situações extremas, constituir risco de vida.



Substituição não terá custos para os doentes

Para substituir os conjuntos afetados, está a ser recomendado aos doentes que contactem o Centro de Tratamento que lhes atribui os sistemas ou a entidade onde os adquirem. A substituição não terá custos para o doente.



Desenho atualizado

A Medtronic, que comercializa estes dispositivos usados nas bombas de insulina, garante que os cateteres em fabricação "incluem uma atualização no desenho deste componente".



Crianças até aos 10 anos

A distribuição de bombas de insulina para crianças até aos 10 anos de idade deverá avançar nos próximos dias, diz o Ministério da Saúde.