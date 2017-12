Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha informática afeta Porto de Leixões

Problema no sistema informático está a condicionar entrada e saída de mercadorias.

21.12.17

Um problema no sistema informático da Administração dos Portos do Douro Leixões (APDL), afeto aos portos de Leixões e Viana do Castelo, foi, esta quinta-feira, detetado.



Esta situação está a condicionar a entrada e saída de mercadorias no porto situado em Matosinhos.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Porto de Leixões, a falha foi detetada perto das 06h30 desta quinta-feira no sistema que facilita a entrada e saída de navios que transportam contentores.



"Foi acionado o plano de contingência" e passou a ser utilizado o "sistema informático do concessionário do Terminal de Contentores de Leixões", que está "interligado com o sistema informático da APDL".



A verificação das mercadorias teve e ser feita manualmente, o que afetou as operações no porto, mas a mesma fonte garante que "a entrada de camiões está agora a fazer-se de forma mais célere".



Apesar disso, existe ainda um número considerável de viaturas a aguardar entrada na área portuária.



Como solução, o concessionário decidiu "prolongar o horário de receção de contentores" para além da meia noite, horário de encerramento normal, com o objetivo de "normalizar a situação".



Não existe previsão para a resolução deste problema informático.