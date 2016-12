Pediátrico de Coimbra não recebe informações da Saúde 24

Uma falha no sistema informático tem impedido que as informações de utentes encaminhados pela Saúde 24 cheguem ao Hospital Pediátrico de Coimbra, denunciaram hoje o diretor do serviço de urgências e a Liga de Amigos daquela unidade hospitalar.

Segundo disse à agência Lusa o diretor do serviço de urgências do Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC), Luís Januário, aquela unidade hospitalar está "há cerca de um ano" sem receber as informações dos utentes encaminhados pela linha Saúde 24, depois de as mensagens terem deixado de ser enviadas por fax e passado a ser transmitidas através do sistema informático, situação que também foi denunciada pela Liga de Amigos do HPC.

Contactado pela Lusa, o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), no qual o Pediátrico está integrado, afirmou que "nunca tinha sido reportada qualquer anomalia" relativa à comunicação entre o hospital e a linha Saúde 24, mas confirmou a situação.

