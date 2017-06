Falhas de luz regulares na Culatra e Armona

CM Sílvia Padinha, da Associação da Culatra.



Em março deste ano já tinha acontecido uma situação idêntica nestas duas ilhas, mas, nos últimos anos, as avarias têm sido cada vez mais regulares.



Milhares de residentes e turistas nas ilhas da Culatra e Armona, em Faro e Olhão, foram afetados pela falta de energia no final desta semana, que, para além das habitações privadas, deixou condicionados os restaurantes e cafés locais.O problema, ao que oapurou, está num cabo da EDP que leva energia às duas ilhas, que foi instalado em 1992 e precisa de ser substituído. As avarias têm sido regulares, tendo já acontecido por duas vezes desde o início do ano.Esta última avaria aconteceu no feriado de 15 de junho. As ilhas ficaram sem eletricidade pelas 10h30 e apenas foi restabelecida já durante a madrugada de sexta-feira, pelas 04h00, com o transporte de barco de dois geradores por parte da EDP.