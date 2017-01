Falhas no aquecimento deixam doentes ao frio

Segundo a administração hospitalar as novas soluções apresentam quebras, "que já foram reportadas à empresa fornecedora, que as está a resolver", lê-se no esclarecimento da administração hospitalar.



A instituição acrescenta tratar-se de um "pequeno constrangimento, que não coloca em causa a condição de saúde nem dos doentes, nem dos profissionais", revelando ainda que o anterior sistema estava "bastante obsoleto e desadequado".

Os aquecedores são poucos e, em pleno inverno, os funcionários tentam distribuí-los pelas diferentes salas do espaço hospitalar para que nenhum utente passe frio. A "ineficiência do sistema de aquecimento" do Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja, está a preocupar a Comissão de Utentes que alertou administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), em que o hospital está integrado.De acordo com a comissão, desde a substituição da caldeira de aquecimento, ainda em 2016, o frio acentuou-se na unidade. "Na última semana e devido às baixas temperaturas, os funcionários do hospital viram-se obrigados a deslocar os poucos aquecedores existentes, entre as salas de consulta e as enfermarias, não sendo assim possível manter uma temperatura estável exigida no espaço hospitalar", lê-se no comunicado divulgado.Confrontado com a situação, o conselho de administração do CHBV informou, numa nota enviada ontem ao, que "de facto, o sistema de aquecimento do Hospital Visconde de Salreu tem apresentado, nos últimos dias, algumas quebras, que, no entanto, estão prestes a ser ultrapassadas".