Falsas denúncias de abuso sexual ficam sem castigo

Cerca de 40 queixas ficam sem efeito por falta de provas.

Por Tânia Laranjo | 08:10

As falsas queixas de abusos sexuais, interpostas essencialmente nos processos de regulação do poder paternal, ficam normalmente sem castigo. Cerca de 40 queixas foram arquivadas nos últimos cinco anos por falta de fundamento jurídico, onde os alvos dificilmente reparam a honra.



Os arquivamentos acontecem por falta de provas ou suspeitas de manipulação do testemunho das crianças. Mas dificilmente se demonstra que mentem. Ou quem as mandou mentir. Os resultados médicos, por norma feitos no Instituto de Medicina legal, indicam que o testemunho é pouco credível ou encenado. Nada mais que isso.



"Nos abusos sexuais contra menores, a simulação de crime é mais difícil de demonstrar, precisamente porque o suspeito de mentir é uma criança. E essa não é passível de responsabilidade criminal", explica ao CM um responsável da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que tem competência reservada neste tipo de crimes.



Diz ainda a judiciária que as falsas denúncias estão muitas vezes relacionadas com divórcios litigiosos. Mas são facilmente desmontadas pelos peritos que percebem rapidamente a fragilidade das histórias, quando relatadas por crianças. "A cada vez maior especialização da PJ permite perceber se uma criança está a mentir ou se está a ser manipulada por um familiar", conclui.