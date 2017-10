Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de chuva deixa populações em alerta

Regiões do Interior do País são as mais afetadas pela seca.

Por Luís Oliveira | 04.10.17

A falta de chuva está a agudizar o cenário de seca extrema que se vive no País desde o início do ano, deixando apreensivos os agricultores e as populações, que estão sujeitas a ficar sem água em casa porque muitas barragens estão nas quotas mínimas, sobretudo nas regiões do Interior (Trás- -os-Montes, Centro e Alentejo). Um dos casos mais graves passa-se na barragem de Fagilde, em Mangualde, que atingiu mínimos históricos.



Se não chover nas próximas semanas, esta barragem que abastece os concelhos de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo pode não ter capacidade para fornecer água a cerca de 300 mil habitantes. As autarquias criaram um plano de contingência para minimizar os efeitos da falta de água na albufeira mas, se o cenário se mantiver, terão que tomar medidas mais drásticas. "Cada dia que passa o nível de água desce 10 centímetros", disse ontem ao CM Rogério Oliveira, residente em Fagilde e que passa todo os dias pela barragem. "Nunca a vi como está agora. A água praticamente não corre. Os responsáveis têm que fazer alguma coisa porque senão a água não vai chegar para todos", afirmou. Igual opinião tem Adelino Ferreira, que mora junto à barragem: "Nunca pensei que a situação chegasse a este ponto. O nível de armazenamento é mínimo e a água vai faltar". Já fonte da Câmara de Viseu criticou o tom "alarmista" com que anteontem o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, abordou o assunto e recordou que a autarquia já escreveu cartas a sugerir o alargamento da barragem para ter mais capacidade de armazenamento só que o Ministério do Ambiente não deu luz verde. "A Câmara de Viseu prontificou-se para pagar a obra no imediato e depois o investimento seria descontado na renda que a autarquia paga ao Ministério", adiantou a mesma fonte, frisando que o município "tem um plano alternativo" para o caso da barragem de Fagilde não ter capacidade de resposta.



Barragem da Vigia sustenta a conta-gotas o Redondo

O reduzido volume de armazenamento na barragem da Vigia, em Redondo, foi nos últimos meses a situação que mais preocupou as autoridades, revelou ao CM fonte do Ministério do Ambiente. No final de setembro, estava preenchida apenas 10% da sua capacidade. Uma situação preocupante até porque a albufeira abastece a população do concelho e rega as explorações agrícolas de uma centena de agricultores. "Neste momento, a barragem tem 1,7 milhões de metros cúbicos. A sua capacidade máxima é de 17 milhões", afirma Luís Bulhão Martins, presidente da Associação de Beneficiários da Obra da Vigia. Desde agosto que existem restrições na rega para que seja mantido um volume suficiente para o abastecimento humano e os agricultores estão a utilizar apenas 30 mil metros cúbicos de água por dia para as culturas. "Temos conseguido manter os níveis utilizando o mínimo de água possível e através da reposição com transvases da barragem do Alqueva", diz.