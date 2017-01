Falta de creche dificulta fixação de jovens casais em Vimioso

O Instituto da Segurança Social indica que essa cooperação é uma das soluções, "estando de resto já priorizada a resposta em sede de mapeamento da Segurança Social". No entanto, "as hipóteses de solução a curto prazo passam por desbloquear o acesso ao curso de formação inicial de certificação de competências para as candidatas a amas". Garante o instituto que esta situação tem levado a Segurança Social "a encetar todos os esforços".

Temos feito esforços para criar políticas ativas para a fixação de jovens casais no território e com a falta de uma creche no concelho é praticamente impossível." O presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, reclamou há dias à Segurança Social que resolva, com caráter de urgência, a ausência de um equipamento de apoio à futura geração.Em Vimioso, no distrito de Bragança, não existe creche e apenas quatro amas sociais cuidam de 16 crianças até aos três anos de idade, o que é "muito pouco para as reais necessidades do concelho transmontano", referiu o edil. "Em 2016, nasceram 26 crianças no concelho. Destas, duas dezenas residem na sede de concelho. Não há qualquer dia em que não venham pais queixarem-se de que não têm um local onde deixar os filhos", indicou.A Câmara de Vimioso mostra-se disponível para, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Vimioso, fornecer um espaço com condições condignas para a entrada em funcionamento de uma creche. "Passa pela Segurança Social financiar de imediato, em colaboração com o município, os primeiros meses de funcionamento", disse Jorge Fidalgo.