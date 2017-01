Falta de funcionários faz com que alunos tenham aulas 'à vez'

A falta de assistentes operacionais já se tem vindo a refletir no comportamento e no aproveitamento dos alunos da escola. "A falta de funcionários fez com que aumentasse a criminalidade dentro do recinto escolar, principalmente roubos, algo que no ano passado era quase nulo. A escola tem vindo a funcionar quase que por um arame", lamentou a diretora.



"Espero poder ter funcionários para abrir as portas da escola aos meus alunos na segunda-feira. Vou confiar na Direção-Geral de Estaelecimentos Escolares", disse, esperançosa.



Os pais dos alunos da escola EB2, 3 Pedro Eanes Lobato foram surpreendidos na sexta-feira ao serem informados de que segunda e quinta feira só teriam aulas os alunos do 2º ciclo, enquanto que terça e sexta feira só teriam os do 3º. Já quarta feira, a escola funcionaria para todos, visto só haverem aulas no período da manhã.Este comunicado veio no seguimento da falta de pessoal não docente que existe na escola, situação que terá feito com que fosse a própria diretora da escola a ter que fechar os portões da escola por falta de funcionários, na quarta-feira passada.Entretanto, a Direção da Escola na Amora, concelho do Seixal, já voltou atrás na decisão de promover o regime rotativo de aulas entre os 2º e 3º ciclo. Isto porque, segundo um jornal nacional, o delegado regional de Educação prometeu que iria arranjar uma solução para a falta de funcionários na escola: sete a tempo inteiro e seis a tempo parcial.