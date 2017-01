Falta de vacinas leva doentes às Urgências

CM ter em stock "12 445 vacinas".



Portugal pondera pedir a países europeus a dispensa de vacinas contra a gripe. "Não pomos de parte, mas não para já, porque toda a Europa está com intensa atividade gripal", explica Graça Freitas. Quanto à eventualidade de unidades recusarem a dispensa de vacinas, Graça Freitas admite que possa haver recusa quando há marcações feitas. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo garante aoter em stock "12 445 vacinas".A maior agressividade do vírus da gripe (H3N2) está a aumentar os casos de infeções respiratórias e a levar milhares de utentes às Urgências, em especial idosos com várias doenças e em descompensação.Em apenas cinco dias, de 30 de dezembro a 3 de janeiro, foram registados 18 399 atendimentos nos Serviços de Urgência hospitalares da região de Lisboa e Vale do Tejo. O dia 2 de janeiro foi o que registou o maior número de atendimentos (4187 episódios). Já ao Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge foram reportados 29 doentes internados em Cuidados Intensivos, entre 26 de dezembro e 1 de janeiro (82 desde o início de outubro).O INEM emitiu ontem um alerta para os cuidados a ter com o frio em especial nos próximos dias, devido à descida da temperatura.

Há centros de saúde onde as vacinas contra a gripe estão esgotadas desde o mês passado. Por isso, a Direção-Geral da Saúde lançou esta semana um apelo às unidades de saúde que tenham vacinas para as disponibilizarem às unidades que estão em rutura de stock.A intensa atividade gripal deste inverno é a responsável pelo aumento de doentes com infeções respiratórias, situação que está a encher as Urgências dos hospitais. No atual surto de gripe, já terão morrido 12 pessoas, disse ontem Graça Freitas, subdiretora-geral da Saúde, à Rádio Renascença.Ao, a mesma responsável explica que foi feito um alerta às Administrações Regionais de Saúde para a necessidade de uma redistribuição das vacinas da gripe. "Há zonas com grande procura e as unidades ficam sem vacinas, o que reflete o apelo feito para a vacinação", refere Graça Freitas.