Família celebra 107 anos de Lucília

Lucília Ginja juntou este sábado amigos e familiares numa festa na Casa do Povo





Lucília Ginja casou, mas não teve filhos. "Tem muitos sobrinhos e amigos", conclui a sobrinha.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





66.7%

66.7% 33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





66.7%

66.7% 33.3% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Lucília Ginja celebrou este sábado 107 anos de vida, completados na quinta-feira, numa festa que juntou dezenas de familiares e amigos na Casa do Povo de Mafra.Nascida na ala militar do Convento de Mafra, corria o ano de 1910, trabalhou como enfermeira e parteira e garante que foi na profissão que encontrou o segredo para a longevidade."A minha tia sempre teve um amor e uma dedicação muito grande à enfermagem. Trabalhou muito e dizia, a brincar, que ficava vacinada contra todas as doenças por estar ao pé dos doentes", contou aoMaria Lurdes Francisco, sobrinha da centenária, que festejou mais uma primavera "bem-disposta, mas um pouco cansada".