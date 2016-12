Famílias procuram hotéis para passar a Consoada

Programa do município do Porto para a quadra natalícia e para a noite da Passagem de Ano tem atraído turistas à cidade





Também a Associação de Empresários de Hotelaria e Turismo do Douro revela que o Douro está a ter uma "boa procura" para a Passagem de Ano.



Os dados da entidade que dirige referem que o alojamento em unidades de turismo em espaço rural, em concelhos do Porto e Norte, aumentou acima de 20% em relação a 2015 e há até atualmente unidades com ocupação esgotada nesta altura do ano.Também a Associação de Empresários de Hotelaria e Turismo do Douro revela que o Douro está a ter uma "boa procura" para a Passagem de Ano.

O que achou desta notícia?







12.5% Muito insatisfeito

12.5% 25%

25%

37.5%

37.5% 25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







12.5% Muito insatisfeito

12.5% 25%

25%

37.5%

37.5% 25% Muito satisfeito Outras 8 pessoas também já deram o seu contributo pub

Há cada vez mais famílias a procurar hotéis para passar a noite de Consoada ou para adquirir as refeições tradicionais da época, no Porto. O presidente da Associação de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT), Rodrigo Pinto Barros, indica que, este ano, está a ser registado "um aumento significativo", com as taxas de ocupação das unidades hoteleiras a variarem, no Natal, entre os 30 e os 50 por cento.Já a partir dos dias 27 e 28, os números crescem. "Se o Porto não ficar completamente cheio, ficará muito perto disso na Passagem de Ano, referindo as taxas de ocupação que existem hoje, ainda a esta distância", indicou aoo presidente da APHORT. Pinto Barros referiu ainda que, no adeus a 2016 e nas boas-vindas a 2017, são mais os portugueses que os estrangeiros que escolhem os hotéis, "numa percentagem 60/40", afirmou.O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal confirma. "Na Passagem de Ano, o Porto explode. Neste momento, já há taxas de ocupação na ordem dos 90% e acredito que, na última semana, a ocupação ficará a 100%, até porque os próprios hotéis têm um conjunto de propostas aliciantes em termos de ‘Réveillon’ e os municípios têm propostas de animação", disse Melchior Moreira.