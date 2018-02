Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Farmacêuticos contra ‘mezinhas’ de canábis

Ordem critica uso da planta para fins medicinais em parecer.

Por João Saramago | 09:01

"Suposta mezinha" é a avaliação feita pelos farmacêuticos ao uso da planta da canábis para fins medicinais. Félix Carvalho, do grupo de trabalho da Ordem dos Farmacêuticos, disse esta terça-feira no Parlamento que "não se pode dizer aos doentes para cultivar plantas em casa como uma suposta mezinha".



"Não é essa a forma de tratar os doentes em Portugal ", referiu, alertando que a planta pode "agravar a doença de quem se pretende tratar". "É deixar os doentes abandonados à sua sorte", adiantou o representante.



Félix Carvalho defendeu que o que tem sido estudado é a eficácia dos canabinoides em medicamento, não havendo adequadas avaliações de risco e benefício para a planta da canábis.



No parecer da Ordem dos Farmacêuticos é indicado que em Portugal existe um medicamento criado com base na principal substância psicoativa das plantas de canábis, que está indicado "na melhoria dos sintomas relacionados com a rigidez muscular" associada à esclerose múltipla. A posição da Ordem dos Farmacêuticos vai ao encontro da da Ordem dos Médicos, que alega "existir forte evidência da eficácia da canábis e canabinoides no tratamento de dor crónica nos adultos".



O Parlamento avalia três projetos para legalização da canábis medicinal e tem um prazo de dois meses para a votação final.