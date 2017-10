Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faltam medicamentos nas farmácias

Remédios para a tensão arterial, para a diabetes, epilepsia e antidepressivos estão no topo da lista das quebras.

01:30

Em agosto deste ano, 1931 farmácias registaram faltas de mais de 3,9 milhões de embalagens de medicamentos, segundo dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde, da Associação Nacional das Farmácias (ANF). Uma situação que não se alterou desde então, garantem fontes do setor.



Os números revelam que nesse mês, o número médio de caixas em falta por farmácia decresceu 2,6 % em relação a julho, mas aumentou 3,9 % face ao período homólogo de 2016, em que as quebras de stock estavam abaixo dos 3,5 milhões.

Na lista das falhas estão remédios para a tensão arterial, diabetes, epilepsia e antidepressivos. E alguns deles sem um substituto.



São os doentes diabéticos que mais se queixam com dificuldades em encontrar a insulina que tomam. Se não se precaverem de forma antecipada, correm o risco de andar de farmácia em farmácia numa urgência. Por exemplo, e segundo os dados da ANF, o Lantus, que é insulina, é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um medicamento essencial e que os Estados não devem deixar faltar, e está em terceiro lugar no top 20 dos que mais faltam em Portugal.



Para Paulo Duarte, presidente da ANF, há duas razões para as faltas de remédios nas farmácias. Uma delas é o facto de o "setor do medicamento ter sofrido, na última década, um impacto muito grande" e as farmácias enfrentarem atualmente ainda muitas dificuldades de liquidez para conseguirem armazenar uma quantidade de remédios.



A outra razão prende-se com a Via Verde, um mecanismo criado para abastecer as farmácias de forma rápida sempre que um doente pede um remédio e esta não o tem. Segundo Paulo Duarte, a Via Verde foi criada de acordo com as necessidades da altura, tendo em conta a lista de remédios que faltavam em 2015.



Como as faltas vão variando, a lista devia ser mais dinâmica. Além disso, os próprios laboratórios deviam ser mais comprometidos nesta gestão. Nem sempre disponibilizam o remédio que falta, mesmo se este estiver na lista.



Hipermercados e farmacêuticos lutam por remédios

Num mercado em que o Serviço Nacional de Saúde (SNS), por exemplo, gastou em 2016 mais de 1189 milhões de euros com medicamentos, os hipermercados e os farmacêuticos lutam pelo aumento da respetiva quota de negócio.



A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) avisou que ia tentar negociar o alargamento da lista de remédios disponibilizados. Mas, rapidamente, os farmacêuticos surgiram com o argumento de que, as farmácias, "garantem uma disponibilização mais cuidada, mais avaliada e mais conscienciosa".



A Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, explicou que era objetivo da instituição debater-se por ter apenas nas farmácias alguns medicamentos não sujeitos a receita médica que hoje se vendem noutras superfícies, como a contraceção de emergência, para evitar o uso abusivo.



Ana Paula Martins sublinhou que "se uma jovem todas as semanas usar contraceção de emergência, pode tornar-se uma questão de saúde pública".



"É mais apelativo exportar"

João Almeida Lopes - Pres. da Apifarma

CM – A falta de medicamentos nas farmácias continua a ser um problema. Como comenta?

João Almeida Lopes – A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma), no final de 2016, divulgou um estudo elaborado pela Deloitte e, na altura, disse que essa falta se prende com o facto de os preços aprovados em Portugal serem dos mais baixos da União Europeia. É mais apelativo exportar. Esta é a realidade. É atual.

– Mas as dificuldades financeiras das farmácias também contribuem?

– Mais uma vez tem a ver com os preços. A diminuição das margens das farmácias, que lhes dá menos possibilidade de fazer stock de medicamentos.