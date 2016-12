Farmácias ganham 0,35 € por caixa

Segundo o responsável, basta que o preço do grupo homogéneo baixe em 4 por cento para compensar o investimento. "Se baixar 10 por cento, haverá uma poupança para o Estado de 20 milhões de euros", sublinha Hélder Mota Filipe, salientando que a poupança para o utente ascenderá aos 18 milhões de euros anuais.

As farmácias vão passar a receber do Estado, a partir de 1 de janeiro de 2017, 35 cêntimos por cada embalagem de genéricos dispensada com o preço igual ou inferior ao quarto preço mais baixo do grupo homogéneo, ou seja, do conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa. A despesa pública deverá ascender aos 11,2 milhões de euros por ano.Hélder Mota Filipe, vogal da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), explica que o pagamento do incentivo às farmácias pela dispensa dos genéricos mais baratos representa uma poupança para o Estado."O objetivo é aumentar a quota de genéricos e a dispensa dos mais baratos, que baixa a despesa com a comparticipação. Isso faz mexer a concorrência e leva as empresas a baixar os preços", afirma.