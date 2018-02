Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Farmácias recolhem hoje medicamentos para apoiar utentes

Iniciativa tem como objetivo ajudar 100 instituições.

Por Lusa | 08:36

O Banco Farmacêutico promove este sábado mais uma recolha de medicamentos, uma iniciativa que conta com o apoio de 230 farmácias de todo o país e se destina a apoiar os utentes de 100 instituições de solidariedade social.



Seiscentos voluntários vão estar, entre as 09h00 e as 19h00, nas farmácias a recolher os medicamentos não sujeitos a receita médica e produtos de saúde que serão depois distribuídos pelas instituições de solidariedade, uma iniciativa semelhante à do Banco Alimentar contra a Fome.



Cada farmácia está alocada a uma instituição, que pode ser um lar de terceira idade, um centro paroquial, uma casa de acolhimento de crianças em risco, e recolhe os medicamentos consoantes as necessidades específicas da associação, disse à agência Lusa a porta-voz do Banco Farmacêutico, Ana Formigal.



Ana Formigal explicou que o objetivo é colmatar as necessidades e não haver excesso de produtos que não interessam à instituição, uma situação que as "pessoas valorizam muito".



Com esta iniciativa, "estamos a abranger milhares de pessoas carenciadas", que de outra forma não tinham possibilidade de adquirir estes medicamentos.



Os medicamentos doados têm de ser novos, seguros, de qualidade e que não tenham saído do circuito do medicamento, ou seja, são apenas aceites medicamentos dispensados nas farmácias.



A iniciativa nasceu "muito modestamente" há 10 anos nos distritos de Lisboa e Setúbal. Desde então, "temos vindo sempre a crescer, o que é importante porque conseguimos angariar mais medicamentos e alertar as pessoas para esta necessidade e envolver os voluntários no trabalho social", disse Ana Formigal.



Nas nove edições anteriores, o Banco Farmacêutico entregou um total de 82 mil medicamentos e produtos de saúde a diversas instituições de solidariedade social.



Em 2017 conseguiu angariar um total de 14.000 medicamentos, com o valor estimado de 56 mil euros, uma "subida bastante significativa face aos anos anteriores".